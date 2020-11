Le bourgmestre de Forest Stéphane Roberti se retire «pour se consacrer à sa famille en toute quiétude»

Le bourgmestre de Forest Stéphane Roberti (Écolo) prend du recul pour raison familiale. Il confie l’écharpe maïorale à sa deuxième échevine et colistière Mariame El Hamidine.

Le bourgmestre de Forest, Stéphane Roberti (Écolo-Groen), a annoncé mardi qu’il mettait l’exercice de son mandat temporairement entre parenthèses pour un motif familial sur lequel il n’a pas souhaité s’étendre publiquement.

Durant son absence, c’est l’échevine de l’État civil, de la Population et de l’Intergénérationnel Mariame El Hamidine (Écolo-Groen) qui assumera la fonction de bourgmestre, en plus de ses propres compétences.

«Il y a des moments dans la vie où il faut faire des choix, je me retire quelque temps pour me consacrer à ma famille, en toute quiétude car je sais que je peux compter sur une équipe chaleureuse et compétente. On se revoit très bientôt», a expliqué Stéphane Roberti, dans un message diffusé via Facebook.

Roberti n’a pas donné d’indication sur la durée de son absence.