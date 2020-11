Pas de «Lumineuses» ni de «Noël des Cathédrales» durant les fêtes

Les nouvelles restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont contraint le metteur en scène Luc Petit à annuler ses spectacles féeriques programmés durant les fêtes de fin d’année.

« Le spectacle est comme un phénix, il renaît toujours de ses cendres». Après l’annulation des «Féeries de Belœil» prévues en août dernier, le metteur en scène tournaisien Luc Petit comptait bien rebondir en proposant une déambulation magique, baptisée «Les Lumineuses», qui devait faire scintiller le parc du château de Belœil durant les fêtes de fin d’année.

Seulement voilà, la crise du Covid-19 et les nouvelles restrictions qui frappent toute une série d’acteurs, dont ceux de l’événementiel, balaient tout sur leur passage. Tant et si bien que le directeur artistique Luc Petit et ses équipes ont dû se résoudre à annuler cette première édition des «Lumineuses de Belœil», qui devait se dérouler du 18 décembre au 3 janvier.

«Quelque 15 000 visiteurs étaient attendus. Une cinquantaine d’acteurs, appuyés par autant de bénévoles, devaient donner vie à ce parcours qui voulait privilégier l’émotion. Quarante techniciens du son et de la mise en lumière devaient mettre tout leur art et leur savoir-faire au service de ces soirées d’exception», précise l’organisateur.

En plus de l’annulation de ce nouveau spectacle, la tournée féerique «Noël des Cathédrales», qui investit des lieux patrimoniaux emblématiques comme la cathédrale de Tournai, passe aussi à la trappe cette année.