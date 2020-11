Port du masque dès 6 ans à Courcelles: 83% des enfants masqués

Dans les écoles de Courcelles où le port du masque est désormais obligatoire à partir de 6 ans, 83% des enfants se sont présentés avec un masque ce lundi.

La commune de Courcelles a décidé vendredi dernier d’imposerà partir de ce lundi jusqu’aux vacances de Noël le port du masque à l’école dès l’âge de six ans.

Cette mesure, on le sait, a été assouplie suite à la bronca de certains parents et une réaction de la la ministre de l’Enseignement Caroline Désir. La Commune a donc adapté sa décision en l’assortissant de différentes exceptions dont celle liée au refus des parents qui doivent remplir une «attestation de responsabilité parentale».

Lundi après-midi, la Commune a fait une première évaluation de la mesure au sein de ses 18 établissements. Et ce lundi 83% des enfants se sont présentés masqués à l’école.

«La rentrée de ce lundi s’est bien déroulée» explique l’échevin de l’Enseignement Johan Pétré. «Avec cette mesure nous avons voulu répondre à l’inquiétude des parents. Alors bien sûr nous ne sommes pas des experts scientifiques mais nous sommes des acteurs de terrain. Et à Courcelles, malgré le code rouge qui était déjà en vigueur, on a bien vu qu’il y avait des clusters au sein des établissements scolaires. Alors on a pris cette décision car nous préférons mettre plus de balise que pas assez.»

Les parents, qui ne souhaitaient pas que leurs enfants portent le masque, ont dû faire une demande attestant leur décision. «On a adapté la mesure car nous ne voulions pas que le port du masque devienne une punition ou une source de conflit pour les équipes éducatives et les parents.»

La Commune rappelle dès lors que des pries de position en faveur du port du masque obligatoire à partir de 6 ans ont été imposées dans d’autres pays comme la France, l’Espagne et l’Italie. Ces décisions ont été prises après des études au sein des écoles qui ont mis en lumière que le virus s’y propage de manière importante. En Belgique, certaines études commencent seulement à le confirmer.

« Dans l’hypothèse de la démarche scientifique, nous nous devons de prendre des esures de précautions proportionnées au bon moment et en fonction de la situation.»