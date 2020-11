L’Affaire Wesphael sur RTL TVI: premiers épisodes le 2 décembre

Georges Huercano et Pascal Vrebos ont mené une longue enquête sur l’affaire Wesphael. Jean-Michel Clajot

On l’avait annoncé en septembre dernier: RTL TVI collabore pour la première fois avec Netflix pour produire une série documentaire sur l’affaire Wesphael. Les deux premiers épisodes seront diffusés sur la chaîne privée le 2 décembre.

Derrière cette production ambitieuse, on retrouve les journalistes Georges Huercano et Pascal Vrebos. Intitulée «Soupçons, les dessous de l’affaire Wesphael», elle se déroulera au long de trois soirées en prime time, avec chaque fois deux épisodes de 40 minutes.

Cette série documentaire, dont la réalisation a été confiée à Alain Brunard (réalisateur d’épisodes pour les séries R.I.S. Police scientifique et À tort ou à raison), retracera la chute de l’homme politique Bernard Wesphael, accusé de l’assassinat de son épouse Véronique Pirotton dans une chambre d’hôtel à Ostende dans la nuit du 31 au 1er novembre 2013.

«Cette histoire, c’est l’histoire d’un couple à la dérive, d’une femme otage de ses démons et déchirée entre deux hommes: son mari et son amant psychologue qui, en confident, va exploiter les blessures d’enfance de Véronique et en faire ainsi son jouet sexuel. Un trio amoureux destructeur voué au drame.», note RTL TVI dans un communiqué.

Chaque épisode sera disponible gratuitement sur RTLplay immédiatement après sa diffusion. On ignore si une diffusion sur Netflix est prévue.

En préambule de la diffusion, Tatiana Silva proposera L’affaire Wesphael, les dessous d’un tournage, aux côtés de Georges Huercano et Pascal Vrebos, les deux créateurs de la série. Ensemble, ils dévoileront les coulisses de cette enquête hors norme.