Manifestation de chauffeurs indépendants devant le siège des Taxis verts

Quelques dizaines de chauffeurs de taxis indépendants ont manifesté mardi à 10h00 devant le siège de la centrale des taxis verts, situé rue des Carburants à Forest, pour demander des suspensions et réductions de la redevance pour raison sanitaire.

Les chauffeurs avaient garé leur véhicule sans bloquer la circulation et s’étaient rassemblés en respectant la distanciation sociale. Ils ont arboré quelques pancartes avec des messages comme «-70% de recettes», «-50% sur la redevance» et «les affiliés font ‘crise mine’«.

Aucune délégation n’a été reçue. «On va relancer la direction par mail et si elle ne nous répond pas, on refera une action la semaine prochaine», explique Lorenzo Marredda, représentant syndical à la CSC Transcom. «On espère pouvoir régler les différends en discutant plutôt que de jouer dans des rapports de force. Au mois de mars, la redevance pour la radio était suspendue pour ceux qui ne roulaient plus et réduite de 50% pour ceux qui continuaient à rouler. Aujourd’hui, on sait qu’ils ont envoyé des demandes de paiement pour la redevance alors que l’activité a baissé de 70%. La redevance s’élève à environ 25 euros par jour et 540 par mois.»

Michaël Zylberberg, représentant du CTT (Collectif des Travailleurs du Taxi), appelle les chauffeurs à repousser le paiement de la redevance dans l’attente de la reprise des négociations. Il estime qu’il y a environ 350 chauffeurs indépendants qui sont liés à la centrale des taxis verts. Il avance qu’un tiers d’entre eux a dû faire grève ce mardi et que le travail doit reprendre normalement mercredi.

L’action était organisée par la CSC – United Freelancers, la CSC Transcom et le CTT.