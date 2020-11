Première sortie officielle de la princesse Delphine à l’hôpital Saint-Pierre pour le «Vaccine Day»

Delphine de Saxe-Cobourg a fait sa première apparition publique en tant que princesse de Belgique ce mardi.

De sa propre initiative, elle est allée visiter l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles où un nombre record de collaborateurs de l’hôpital vont être vaccinés contre la grippe saisonnière.

«Je suis honorée d’être invitée à cet événement, car si je peux me rendre utile en temps de crise, ça me fait très plaisir», a dit la princesse. «Je me représente. Je suis toujours Delphine comme avant. Le monde extérieur y voit quelque chose en plus, ce titre, mais pas moi», poursuit-elle.

Son rôle de princesse ne ressemble donc pas à une nouvelle mission. Elle soutient les initiatives qu’elle a toujours soutenues. Elle est notamment active depuis des années à la croix-rouge flamande et dans la lutte contre le VIH.

Mardi, elle était donc à Saint-Pierre pour attirer l’attention sur les 3.000 employés de l’hôpital bruxellois qui seront tous vaccinés contre la grippe dans les prochains jours. De cette façon, ils veulent s’assurer que la grippe ne puisse pas affecter les patients. La princesse Delphine a visité les différentes unités mobiles où les vaccins ont été proposés et a également fait une visite de l’hôpital. «J’ai appris beaucoup et c’est émouvant de voir à quel point il y a de la solidarité au sein des équipes hospitalières», a conclu la princesse.