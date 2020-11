Cercle artistique de Tournai: le triomphe

En cette fin du XIXe, la ville se reconstruit et fait appel aux artistes et artisans les plus doués qui font éclore tous les styles

L’effervescence manifestée sur les boulevards trouve un adjuvant efficace dans le quorum important des hommes de l’art. Au centre de la cité, le Cercle Artistique montre la voie tracée par quelques mécènes.

Vite et bien

Puisque, face au succès, un local devenait de plus nécessaire, l’idée de la Commission du Cercle en 1887 ne cherchait plus que sa concrétisation. Bien que dommageable, la destruction de la façade de Bruno Renard pour la manufacture de tapis de Piat Lefebvre, 13, rue des Clairisses permit de lancer le projet en rendant disponibles des terrains vastes et bien situés.

Le choix de l’architecte se porte sur Georges De Porre (Gand 1859 – Ty 1926) que les études classiques n’empêchent pas d’évoluer vers l’Art Nouveau en même temps… Le fronton classique de l'entrée avec ses putti évoque l'architecture. EdA

Le terrain est acheté par Amédée Soil, magistrat, auteur, amateur d’art éclairé et président dès 1888.. Une société est formée pour recueillir les fonds; ils sont neuf pour constituer un capital de trente mille francs.

Il fallait aller vite, il en fut ainsi.

Le devis de 14.7/5 francs fut respecté par l’entreprise A. Duveillez, soumissionnaire à raison de 13.672frs. Condition sine qua non: fin des travaux pour le 15 août. L’exposition de 1888 eut donc lieu dans la nouvelle salle, la seule à peu près achevée.

Le 9 septembre 1900, le Cercle Artistique est officiellement inauguré. Les documents d’époque signalent «une façade à la conception simple et distinguée dont le portail est le motif principal (NDLR: influence classique avec colonnes doriques cannelées et entablements) car, dans le fronton du tympan, M. De Porre installe des putti de la Renaissance en allégorie de l’architecture. Dans la frise sommitale, les bas-reliefs de M. Huglo symbolisent cette fois la sculpture à gauche et la peinture à droite ». Dans la frise sommitale, les allégories d'H. Huglo offrent la sculpture et, ici, la peinture. EdA

Cette dépense s’avérait d’autant plus nécessaire que le succès public ne se dément pas: 491 œuvres en 1895, 525 en 1896, 715 en 1899. Avec, aussi, de belles initiatives comme en 1897, une exposition d’affiches artistiques dont des Toulouse-Lautrec.

Académisme

Nous sommes à une époque où, d’autres cieux, l’art évoluer avec les impressionnistes et leurs suiveurs. Est-ce étonnant ou dû un passéisme académique? la modernité n’est que timidement esquissée en ce Salon de 1900 dont le succès est tel que les œuvres furent, au grand désespoir des artistes «entassées».

Pourtant, un L. Dasselborne, un G. Van Strydonck, les sculptures de C. Meunier ou de G. Charlier, un peu perdus dans la masse des anonymes, ouvraient la voie. La toile d’André Hennebicq (Ty 1836 – St-Gilles 1914) en 1902 «Philippe-Auguste remettant en 1188 leur charte communale à Tournai» demeure bien dans la suite d’un Louis Gallait. Peintre d'histoire, A. Hennebicq suit L. Gallait avec son Philippe-Auguste remettant la charte à Ty. EdA

Des objets d’art, bijoux, fers forgés, du cristal et céramiques se taillent une place enviable, plaisant plaît au public qui emporte une bonne trentaine de toiles, aquarelles et objets divers en 1900.

Cette plénitude traverse les ans car nombreux sont encore les artistes, sortis des académies très et trop conservatrices, à être fidèles à leur enseignement, avec, en particulier, un regard admiratif pour l’art grec que les fouilles dévoilent.

Sur le plan local, l’arrivée de Fernand Allard (qui deviendra L’Olivier) ou de Gaudfroy n’est pour la critique «que l’espoir d’un mieux dans l’avenir».