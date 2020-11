Des galets de schiste pour disperser les cendres des défunts dans les cimetières montois

De nouvelles parcelles de dispersion vont apparaître dans les 20 cimetières montois. Celui de Jemappes en est déjà pourvu.

Historiquement, les parcelles de dispersion des cendres des défunts incinérés étaient des pelouses. Mais celles-ci deviennent de moins en moins reconnaissables avec la démarche «zéro phyto» et la végétalisation des allées.

Elles nécessitent également un travail d’entretien pouvant nuire au respect des défunts. C’est pourquoi, elles seront remplacées par des parcelles minéralisées plus identifiables et qui ne nécessitent pas d’entretien.

Le cimetière de Jemappes est le premier à avoir bénéficié de cette nouvelle installation plus imposante, qui a été apposée au-dessus de l’ancienne, plus petite.

Concrètement, des paillettes de schiste sont posées sur un caillebotis. Les cendres sont dispersées et percolent ensuite à travers les galets et le caillebotis pour rejoindre la terre au-dessous et poursuivre ainsi le même processus qu’avec une pelouse classique.

L’ensemble des 20 cimetières du Grand Mons seront à leur tour dotés, petit à petit, de ces parcelles minéralisées dans ces mêmes conditions.