Les travaux se poursuivent sur la RN 50 à Froyennes: circulation perturbée

Les travaux de réfection de la RN 50 se poursuivent entre Pecq et Tournai avec d’inévitables impacts sur la circulation. Mais, comme on dit, «c’est pour un mieux...»

Du 19 au 30 novembre prochain, la circulation sera quelque peu perturbée pour les automobilistes qui ont l’habitude d’emprunter la RN 50, à hauteur de Froyennes. Le chantier de réfection, dont chacun a salué la célérité lorsqu’il se déroulait du côté de l’avenue de Maire, se poursuit.

Ce qui entraîne l’application des dispositions suivantes durant la période susmentionnée: entre la chaussée de Tournai (à hauteur de l’institut Saint-Luc) et le carrefour de la Borgnette (inclus), les bandes de circulation seront neutralisées dans le sens Pecq-Tournai.

La circulation sera déviée sur la bande affectée à la circulation dans le sens Tournai-Pecq; un itinéraire de déviation en direction de Tournai sera installé pour les conducteurs venant de France via la sortie d’autoroute direction Pecq, par le placement d’un rond-point provisoire prioritaire à hauteur de Saint-Luc.

Un itinéraire de déviation en direction de Bruxelles et Mons sera prévu pour les conducteurs circulant sur la RN50 dans le sens Pecq-Tournai et ce, via l’A8 et la sortie Marquain; la circulation sera dédoublée sur les deux bandes de la RN50 initialement affectées à la circulation dans le sens Tournai-Pecq.

L’accès à la RN50 en direction de Tournai via la bretelle de sortie de l’autoroute venant de Mons sera interdit au profit d’un «tourne à droite» en direction de Pecq pour orienter vers Tournai au moyen d’un rond-point provisoire prioritaire.

Au niveau du carrefour entre la RN50 et la rue des Prés (accès centre commercial), la circulation venant de Tournai en direction de Pecq sera déviée par le rond-point du centre-commercial. La traversée de la RN50 sera impossible. Comme on dit, «c’est pour un mieux...» Com.

Au niveau du carrefour RN50 – rue de la Borgnette (à hauteur de l’entrée du centre commercial), un accès pour les riverains sera prévu au moyen d’une passerelle métallique. La circulation sera interdite le temps strictement nécessaire à l’asphaltage (environ 4 heures).

Les conducteurs venant de la rue de la Borgnette ne pourront tourner à gauche; sur la RN50, dans le carrefour de la Borgnette (RN50/RN509), un rond-point provisoire prioritaire sera mis en place en vue de fluidifier la circulation.

Les travaux devraient commencer ce jeudi si les conditions météorologiques ne viennent pas perturber le calendrier, bien entendu…

Et si vous n’avez pas compris tout ce qui précède, on en saurait trop vous conseiller d’être doublement à la signalisation mise en place aux abords et sur le chantier… Bref, soyez prudents.