Une certification internationale pour le quartier Tivoli Greencity

Avec le score le plus élevé jamais atteint à travers le monde, le quartier Tivoli GreenCity a obtenu la certification Breeam de niveau «exceptionnel», indique mardi l’initiateur du projet, citydev.brussels.

Ce quartier de Laeken récemment aménagé abrite un parc PME, un fablab, un incubateur pour l’entrepreneuriat durable, environ 400 logements passifs et zéro énergie, des commerces de détail, deux crèches et de nombreux espaces de rencontre communs.

D’entrée de jeu, citydev.brussels ambitionnait de développer un nouveau quartier précurseur en matière de développement durable ainsi que de mixité sociale et fonctionnelle en milieu urbain.

Plusieurs démarches ont été entreprises en matière de durabilité: des intérieurs d’îlot avec des plantes indigènes, des façades vertes, des panneaux photovoltaïques, la mobilité douce incluant une zone sans voitures, des parkings dont l’accès se trouve à l’extérieur du quartier, plus de 600 emplacements pour vélos, des bassins d’infiltration pour récupérer toute l’eau de pluie et la réutiliser pour l’entretien des bâtiments et des jardins, la reconversion de l’ancien bâtiment de Belgacom, l’utilisation d’anciens matériaux pour les fondations, etc.

Breeam est l’acronyme de «Building research establishment environmental assessment method». Cette certification de durabilité a été créée au Royaume-Uni et est devenue le standard de certification de bâtiments le plus répandu à travers le monde.