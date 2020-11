Les confidences de Nadal, qui avoue être «tombé très bas»

Dans un entretien avec une émission espagnole, Rafael Nadal revient sur une drôle de saison. Le numéro deux mondial avoue avoir éprouvé de grosses difficultés, surtout morales.

Dans l’émission «Mi casa es la tuya» («Ma maison est ta maison»), Nadal s’est confié sur son année 2020 jalonnée par des blessures et un coup de blues. Il ne savait d’ailleurs pas s’il pourrait effectuer son retour au Masters de Rome à cause d’une blessure au pied, 6 mois après l’interruption forcée.

En effet, son pied a très mal réagi à cette pause prolongée sans compétition. «J’ai passé trois mois horribles à aller me faire soigner à Barcelone», explique le numéro 2 mondial. «J’allais m’entraîner, une heure maximum, mais je ne pouvais pas me déplacer. Les traitements m’ont aidé.» Un échec à Rome qui ne l’a pas empêché de briller à Paris, quelques semaines plus tard.

«Après le confinement, j’ai passé des mois très difficiles, avoue-t-il. L’arrêt avait fait du bien à mes genoux, ils allaient mieux, aussi loin que je me souvienne, mais mon pied était totalement détruit.»

À un moment donné, je suis tombé très bas

«Je n’ai jamais eu envie de m’arrêter définitivement, mais mettre un terme à ma saison prématurément, oui», avoue l’Espagnol. Le prince de Paris se souvient d’ailleurs d’une discussion forte avec son entraîneur Carlos Moya et son kiné Rafael Maymo pendant un entraînement dans son académie. «Je suis une personne qui a toujours été très énergique et qui met de la passion dans son entraînement, mais ce jour-là…», poursuit-il.

Après quelques minutes à taper dans la balle, il s’était brusquement arrêté et avait demandé à son staff de le rejoindre. «Je leur ai dit: ‘’Les gars, pffff, désolé, l’entraînement est terminé. Parce que je ne le sens pas. Ça n’a pas de sens, en fait. Je n’ai pas d’énergie. Quand je touche la balle, je la tape sans passion. Je n’aime pas me voir jouer comme ça. J’ai… J’ai… Je ne sais pas…’’».