Le home du CPAS de Belœil n’est plus épargné par le Covid: 25 résidents testés positifs

Près d’un résident sur deux du home «Les Bruyères» a contracté le coronavirus depuis la fin octobre. Le personnel est aussi fortement touché.

La maison de repos «Les Bruyères» à Grandglise s’en était particulièrement bien sortie lors de la première vague. Aucun cas de contamination au coronavirus n’avait alors été recensé.

La réalité actuelle n’est malheureusement plus la même malgré des mesures renforcées en interne. Le CPAS de Belœil, qui gère le home de Grandglise, a annoncé ce lundi soir que pas moins de vingt-cinq résidents (NDLR: sur un total de 54 lits) ont contracté le Covid-19.

«Depuis la fin octobre, en concertation avec l’AVIQ, l’ensemble de nos résidents et de notre personnel ont été testés à deux reprises. » Sur les vingt-cinq résidents touchés par le virus, neuf sont asymptomatiques depuis plus de quinze jours et sont donc considérés comme guéris. Suite à un second testing, huit nouveaux pensionnaires asymptomatiques ont été déclarés positifs tandis que huit autres présentent des symptômes de la maladie (fièvre et/ou besoin en oxygène).

Dix-sept cas positifs parmi le personnel soignant!

Le personnel de la maison de repos est aussi fortement touché: depuis la mi-octobre, dix-neuf cas positifs dont dix-sept parmi le personnel soignant (sur un total de vingt-trois soignants!). Parmi ceux-ci, cinq sont toujours malades.

«Nous mettons tout en œuvre pour contenir au maximum la propagation du virus et apporter les soins appropriés aux résidents, tout en assurant la sécurité du personnel et en maintenant le contact avec les familles », souligne le CPAS de Belœil.

Le plan interne d’urgence (PIU) a été activé depuis le 2 novembre et une aile Covid a été aménagée au premier étage du bâtiment afin d’isoler les résidents contaminés des autres. Des engagements ont par ailleurs été effectués afin de renforcer les équipes soignantes sur place.

«Nous tenons à remercier et à féliciter l’ensemble de notre personnel pour leur dévouement, leur compétence, et ce dans des conditions extrêmement difficiles sur le plan psychologique et physique. Nos remerciements vont aussi aux familles pour leur confiance et leur compréhension dans la gestion de cette crise sanitaire totalement inédite. »