Philippe Devos, président de l’Absym (Association belge des syndicats médicaux) et chef de service des soins intensifs du CHC MontLégia: «On a demandé aux épidémiologistes si on pouvait s’attendre à une remontée significative des infections liées à la reprise des écoles et la réponse, c’est qu’on aura peut-être un ralentissement de la descente de la courbe mais pas une remontée avec un pic.