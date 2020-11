Des vols reliant Maastricht à Liège deux fois par semaine

Selon un collectif, une compagnie aérienne, Astral Aviation, effectue deux fois par semaine des vols Maastricht-Liège avec un Boeing 744.

Le mouvement écosocialiste Demain dénonce lundi des vols «saut de puce» réalisés entre Maastricht, aux Pays-Bas, et Liège. Selon le collectif, il s’agit de vols de positionnement, «qui ne sont pas repris dans la liste des atterrissages de l’aéroport de Liège». Une situation jugée «honteuse».

Le mouvement précise avoir découvert qu’une compagnie, Astral Aviation, effectue désormais deux vols Maastricht-Liège par semaine avec un Boeing 744. «Ces vols (les deux derniers datent des 12 et 15 novembre) à basse altitude survolent des communes de l’agglomération liégeoise (Juprelle, Ans et Awans) et longent la ville de Liège (Rocourt), impactant des zones fortement peuplées», indique Demain par voie de communiqué.

Le collectif réclame un accès public et pérenne à la liste de tous les vols, y compris ceux dits de positionnement et de maintenance.

Il souhaite également que la Région wallonne «prenne clairement attitude» contre ce type de vols, invite ses aéroports à les refuser et «promeuve activement» leur interdiction au niveau européen.