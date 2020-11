Seraing – Standard le 9 janvier, Liège – Anderlecht le 10: voici le calendrier de la Coupe de Belgique

La Pro League a publié ce lundi le programme des 16e de finale de la Croky Cup.

Après concertation entre la Pro League et les ailes amateurs, il avait été décidé la semaine dernière, de reporter les 16e de finale au week-end du 9 et 10 janvier, en raison de la crise sanitaire et du manque d’entraînement des clubs amateurs.

Les 16e de finale débuteront le samedi 9 janvier à 19h30 avec Dessel Sport (Nationale 1) – Beerschot et KVV Thes Sport Tessenderlo (Nationale 1) – Genk. Plus tard dans la soirée (20h30), Seraing (1B) et le Standard s’affronteront dans le derby liégeois.

Anderlecht jouera le dimanche 10 janvier (17h00) contre le FC Liège (Nationale A). L’Antwerp, tenant du titre, débutera son parcours en Coupe au Bosuil contre La Louvière (Nationale 1) le 10 janvier à 18h00. Les 16e de finale se clôtureront à 20h30 avec la rencontre Club Bruges – Olsa Brakel (Nationale 2).