Une nouvelle procédure pour les tests Covid à La Louvière

Plus question de téléphoner ou d’envoyer un mail pour se faire dépister. Ugo PETROPOULOS

Désormais, il faut prendre rendez-vous après avoir reçu un code d’activation…

Plus les semaines passent, plus la procédure pour se faire dépister du Covid s’affine ou se complexifie à La Louvière, suivant le point de vue. Fini de téléphoner ou d’envoyer un e-mail, les médecins du Centre qui gèrent le centre de prélèvement sont débordés et ont mis en place une nouvelle procédure.

Désormais, pour effectuer un prélèvement en vue d’un test de dépistage Covid au centre de prélèvement du Louvexpo, il est nécessaire de suivre la procédure suivante. Pour rappel, seules les personnes symptomatiques sont testées actuellement.

1. Consultez votre médecin traitant, du travail, scolaire ou de maison de repos, qui complétera électroniquement la demande de test. Le médecin vous demandera votre numéro de registre national (inscrit sur votre carte d’identité) et votre numéro de GSM.

2. Vous recevrez un code d’activation à 16 chiffres par SMS avec le numéro 8800.

3. Avec ce code, rendez-vous sur le site www.masante.be, dans la rubrique consacrée au Covid-19, et cliquezsur «Prendre un rendez-vous pour un prélèvement sur base d’un code d’activation».

4. Suivez les instructions de la plate-forme.

Pas d’accès à internet pas de médecin traitant? Contactez le numéro suivant: 0493 304 910.

Pour obtenir le résultat du test Covid, cela se passe sur www.masante.be ou sur www.reseausantewallon.be.