Le débrief du jour: le vaccin «covid» sera gratuit | Drame à Anhée | SpaceX décolle vers l’ISS

Le vaccin contre le coronavirus sera gratuit et non obligatoire, un drame a coûté la vie un enfant de 7 ans à Anhée, ouverture du procès de l’attentat raté du Thalys et décollage de SpaceX: voici le condensé de l’actualité de ce lundi.

1. Le vaccin sera gratuit

Alors que c’est la course pour dénicher le vaccin contre le coronavirus, les autorités belges préparent déjà leur stratégie. Les autorités ont fait savoir que le vaccin sera gratuit pour tous les Belges. Il sera non obligatoire mais l’objectif sera de vacciner au moins 8 millions de Belges.

2. Drame lors d’une collision frontale à Anhée

Un enfant de sept ans est mort dans un accident survenu ce matin à Hun. Les jours d’un second enfant et d’un adulte sont en danger.

3. Début du procès de l’attentat déjoué

Le procès de l’attentat déjoué du train Thalys à l’été 2015, commandité par le coordinateur des attaques du 13 novembre, s’est ouvert lundi à Paris.

4. Nouveau décollage de SpaceX, vers l’ISS

Trois astronautes américains et un japonais étaient en chemin lundi vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord d’une fusée SpaceX, le nouveau moyen de transport spatial de la NASA après neuf ans de dépendance envers la Russie.

5. Début des élections sociales

Les élections sociales, qui devaient initialement se tenir du 11 au 24 mai, débutent ce lundi jusqu’au 29 novembre. Le processus avait été suspendu en raison de la crise du coronavirus.

