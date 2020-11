Après un incendie doublement mortel, sept militaires à la Providence à Lessines

Dès ce mercredi, sept militaires viendront épauler le personnel de la maison de repos La Providence, à Lessines. Impactée par le Covid mais aussi par un récent incendie qui a coûté la vie à deux pensionnaires.

Ce dimanche, la direction du home La Providence, à Lessines, faisait appel au soutien de l’armée afin de remédier à l’absence d’un nombre important de membres du personnel qui impacte le fonctionnement de la Maison de repos.

Celle-ci a été fortement éprouvée par un incendie qui, le soir du dimanche 8 novembre dernier, a coûté la vie à deux pensionnaires.

Comme nous l’expliquait le directeur de l’établissement Patrick Mullens, cinq membres du personnel ont été écartés pour avoir été déclarés positifs au Covid-19 et 19 autres suite à des tests salivaires. Soit 24 travailleurs auxquels viennent s’en ajouter 12 qui, eux, ont été touchés moralement et psychologiquement par les tragiques événements évoqués plus haut. Soit un total de 36 travailleurs sur les 88 que compte l’établissement.

Sachant que la Maison de repos accueille actuellement 86 résidents – contre 94 en temps normal; certaines chambres ayant été touchées par les fumées ne pouvant être occupées pour l’instant – on comprend qu’il était urgent pour la maison de repos de pouvoir compter sur une aide extérieure.

La Providence accueille également 14 personnes en résidence-service mais qui, elles, restent autonomes.

C’est donc bien au niveau de la MR que les besoins en personnel se faisaient le plus cruellement ressentir.

«Besoins urgents, réponse rapide», dixit la ministre Ludivine Dedonder

«Suite à une réunion entre la composante médicale de la Défense et la direction du home ce lundi, explique la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, six ambulanciers et un aide-cuisinier entreront en fonction au sein de la Providence dès ce mercredi.

Ceci montre la capacité de réaction de la Défense qui peut apporter très rapidement et très concrètement une réponse à certaines situations d’urgence en se mettant au service de la population.

Et Dieu sait si cela peut être précieux en cette période…»

On notera que les ambulanciers militaires ont également, dans leurs missions spécifiques, celle d’assurer le travail d’aides-soignants.

On ignore encore à l’heure actuelle de quelle région viendront ces différents militaires mais tout sera mis en place pour qu’ils puissent loger sur le site au besoin.