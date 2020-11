Coronavirus: pas de quarantaine et une exception au couvre-feu pour saint Nicolas, mais attention…

La Saint-Nicolas approche et de nombreuses questions se posent avec la crise du coronavirus. Le centre de crise et Sciensano ont tenu à apporter des précisions.

«C’est une année particulière pour tout le monde. Pour les parents, les grands-parents et les enfants aussi», a expliqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, lors de la conférence de presse d’analyse des derniers chiffres du coronavirus.

«On espère que saint Nicolas aura l’occasion de gâter un peu les enfants cette année, dans les circonstances actuelles», a-t-il poursuivi.

Le Grand Saint aura l’occasion de venir sans subir de quarantaine et en faisant exception pour le couvre-feu, a encore précisé le porte-parole.

«Mais on lui a quand même demandé d’être prudent: de rester à distance, de porter un masque – ce qui n’est pas toujours évident avec une barbe -, d’enlever ses gants et bien se laver les mains le plus fréquemment possible».

Mais saint Nicolas n’apporte pas des cadeaux que chez les parents, il passe aussi parfois chez les grands-parents, oncle/tante, marraine/parrain.

«On peut éventuellement demander à saint Nicolas d’apporter tous les cadeaux chez les parents, afin d’éviter que les grands-parents, souvent plus âgés et plus à risque face au coronavirus, ne soient en contact avec trop de monde», a détaillé Yves Van Laethem.

Si ce n’est pas envisageable, «essayons de faire cette remise de cadeaux dans les meilleures conditions», a-t-il averti. «À l’extérieur, par exemple, dans une véranda bien ventilée, avec de la distance, en portant un masque. Ce masque ne coupera pas l’affection, mais il montrera justement qu’on fait attention et que l’affection est partagée».