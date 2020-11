Chaussettes sur les mains, le cambrioleur ne prend pas de gants

Un cambrioleur a été arrêté… chaussettes sur les mains, ce samedi après-midi dans l’avenue Louise. Chez lui à Laeken, les policiers de la zone Bruxelles Capitale Ixelles ont découvert du matériel informatique et même… 3 tableaux. L’homme de 50 ans n’en était pas à son coup d’essai.

Ce sont de drôles de gants que ce voleur arrêté ce samedi 14 novembre par la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles avait enfilés pour son dernier méfait en date. Et la police est la première à s’en étonner.

La zone raconte qu’elle est appelée vers 14h avenue Louise, sur le territoire de la commune d’Ixelles. Un cambriolage est en cours. «Rapidement dépêchés sur place, les effectifs bouclent le quartier pour empêcher le malfrat de prendre la fuite. Ce dernier sera arrêté par une patrouille de la brigade antiagressions dans la cour arrière du bâtiment cambriolé, à savoir un bureau de profession libérale»

Une télé et un ordi

C’est alors que la surprise des hommes en bleu se matérialise: «L’homme est arrêté… chaussettes SUR les mains», explique la zone Bruxelles Capitale Ixelles. «En effet, le suspect les avait ôtées de ses pieds afin de s’en faire des “gants” voués à masquer ses empreintes digitales et, dès lors, son identité». L’homme, âgé de 50 ans, est également détenteur d’un pied de biche qu’il tient encore à la main lors de son interpellation.

Impossible de nier: le cambrioleur avait déposé près du bâtiment «visité» un ordinateur portable ainsi qu’un écran de télévision arraché de son support mural. Et la police prend soin de préciser que «la télévision est vraisemblablement inutilisable depuis»). L’idée du suspect: aller chercher son véhicule pour les embarquer.

La fouille qui s’ensuit permet de retrouver la clé de sa Golf VW stationnée plus loin. Celle-ci est saisie judiciairement. Les policiers y retrouvent «des objets d’origine douteuse: le contenu d’un portefeuille volé quelques jours plus tôt dans un établissement de soins de la région bruxelloise, 7 GPS, 26 DVD, 2 jeux vidéo et du matériel utilisé pour les effractions (gants, tournevis, pinces, couteaux, cutter, lampe de poche)».

3 tableaux

Une perquisition est effectuée à son domicile de Laeken. «Les policiers mettent la main sur une centaine d’objets d’origine également douteuse, dissimulés dans la cave du suspect. Il y sera également retrouvé un gilet pare-balles, 3 tableaux, une bonne vingtaine d’ordinateurs portables, 15 claviers d’ordinateur, 2 GPS supplémentaires, une vingtaine de montres de marques diverses».

Le suspect est déjà connu des services de police pour… 56 faits. Dont 29 vols qualifiés. Lors de son audition, l’homme de 50 ans reconnaît l’ensemble des faits portés à sa charge. Mis à la disposition du parquet de Bruxelles qui a saisi le juge d’instruction, le suspect est placé sous mandat d’arrêt.