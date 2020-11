Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

Situation tendue pour l’oxygénothérapie à domicile; Trouver son sapin de Noël sera-t-il plus difficile cette année?; Hamilton égale Schumacher: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 16 novembre.

1. Oxygénothérapie à domicile: pas de pénurie mais la situation reste tendue

L’approvisionnement en oxygène est tendu mais il ne devrait pas y avoir de problème si chaque acteur assume ses responsabilités, selon le président de l’APB.

2. Dénicher son sapin de Noël cette année, épineux?

Le sapin de Noël, véritable symbole des fêtes, sera-t-il plus difficile à dénicher cette année? Sa vente sera-t-elle autorisée partout? Entre crainte et optimisme dans le secteur de la production et de la vente.

3. Un habitant d’Habergy en grève de la faim pour un meilleur budget pour le climat, la santé et l’emploi

Luc Koedinger, d’Habergy (Messancy) a entamé le 9 novembre une grève de la faim, suivant une action internationale en faveur du climat.

4. Journée du diabète | Michel produit trente mille pots de confiture sans sucre par an

Samedi, c’était la journée du diabète. L’occasion de voir avec Michel Gillet comment se porte sa production de confitures sans sucre.

5. Little Belgian Market: une vitrine sur Facebook pour les créateurs belges

Mettre en avant des créateurs 100% belges, c’est l’idée de ce groupe Facebook qui compte plus de 5 500 membres.

6. Le Brabançon wallon s’est davantage tourné vers le local

Une enquête de la Province sur le commerce local révèle que le Brabançon wallon a plus privilégié les enseignes de proximité durant le premier confinement.

7. Plongeon dans l’histoire gerpinnoise

Trois auteurs ont édité l’ouvrage «Gerpinnes-centre autrefois, un certain regard…» qui met en lumière le passé du village.

8. Pendant le Covid, le pillage continue

Le trafic de biens culturels a explosé depuis le premier confinement. De nombreux trésors sont en danger, malgré le travail de l’Unesco et Interpol.

9. Ickx et Francorchamps: une belle histoire

L’illustrateur Benoît Deliège sort un livre sur les exploits de Jacky Ickx à Francorchamps. Le tout raconté par Alain Van Den Abeele.

10. Hamilton a rejoint Schumacher dans la légende

Lewis Hamilton a écrit une nouvelle page d’histoire, ce dimanche à Istanbul. Avant sans doute d’autres chapitres…

