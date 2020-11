Coronavirus: 113 personnes toujours hospitalisées en Brabant wallon

113 patients sont soignés dans les unités Covid du Brabant wallon. 17 personnes exigent des soins intensifs.

La situation dans les hôpitaux brabançons wallons a peu évolué, ce dimanche: 113 personnes étaient soignées dans les unités Covid du Brabant wallon, a annoncé l’institut de santé publique Sciensano, ce lundi matin. C’est une personne de plus que la veille.

Six nouveaux patients ont été admis dans les hôpitaux brabançons suite à une contamination au coronavirus, ce dimanche. Trois personnes ont pu quitter l’hôpital suite à une amélioration de leur santé.

17 patients exigent des soins intensifs en Brabant wallon, comme la veille.

1 322 nouveaux cas en sept jours

1 322 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Brabant wallon, ces sept derniers jours.

21 904 cas avérés de Covid-19 ont été recensés en Brabant wallon depuis le début de la crise sanitaire. Cela représente 538 cas par 10 000 habitants (soit 5,4% de la population).

2 054 cas à Braine-l’Alleud, 133 à Hélécine

Au niveau des communes, c’est à Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, qu’on recense le plus de cas avérés de coronavirus (2 054). Ottignies-Louvain-la-Neuve (1 796) et Wavre (1 776) suivent.

Si on ne tient compte que des cas détectés ces sept derniers jours, on retrouve les mêmes communes parmi les plus touchées: Wavre (155 cas), Braine-l’Alleud (150 cas), et Ottignies-LLN (108).

C’est à Hélécine que l’on recense le moins de cas (133).

Lasne est la commune du Brabant wallon où le Covid-19 est le plus présent, avec 635 cas avérés par 10 000 habitants. Walhain (629) et Incourt (622) suivent.

Une seule commune n’a pas franchi la barre des 4% de la population touchée: Hélécine (364 cas pour 10 000 habitants).