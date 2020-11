Vaccination anti-grippe: Médecins du monde aide les personnes sans-abri et sans accès aux soins

Médecins du monde lance sa campagne de vaccination anti-grippe à destination des personnes sans-abri et sans accès aux soins à Bruxelles, indique l’ONG lundi dans un communiqué.

Les équipes mobiles de médecins, infirmiers et infirmières de l’ONG iront jusqu’à fin décembre auprès de ces personnes en différents lieux pour les vacciner. «Il s’agit de nos centres de soins, de centres d’hébergement ou d’hôtels où dorment les personnes sans-abri, de restaurants sociaux, du hub humanitaire et de notre Médibus qui va à la rencontre des personnes près des stations de métro, gares et autres lieux stratégiques», précise Médecins du monde.

L’association humanitaire souligne que les personnes sans-abri, en moins bonne santé que l’ensemble de la population, sont particulièrement exposées également au Covid-19 et sont plus à risque de développer des complications tant dans le cas du coronavirus que de la grippe.

Dans un premier temps, 450 doses sont prévues. «Vu le nombre limité de doses disponibles, les phases suivantes devront être adaptées en fonction des stocks», conclut Médecins du monde.