Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

5 articles recommandés par la rédaction

1 La baisse se poursuit en Belgique: moins de 500 admissions à l’hôpital par jour

Le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de -22%, et s’établit désormais à 463 par jour en moyenne (entre le 9 novembre et le 16 novembre), selon le bilan provisoire de l’Institut de santé publique Sciensano publié lundi.

+ LIRE ICI

2 Oxygénothérapie à domicile: pas de pénurie mais la situation reste tendue

L’approvisionnement en oxygène est tendu mais il ne devrait pas y avoir de problème si chaque acteur assume ses responsabilités, selon le président de l’APB.

+ LIRE ICI

3 Près de 220 plaintes relatives aux maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles

Le nombre de plaintes de résidents de maisons de repos ou de leur entourage a augmenté de manière notable durant la première vague du coronavirus.

+ LIRE ICI

4 Des apéros antistress face au climat ambiant

La maison médicale d’Houyet propose chaque jeudi une tournée minérale suivie d’une séance d’apprentissage de techniques d’apaisement.

+ LIRE ICI

5 Les cours de sport restent suspendus

Si les cours peuvent reprendre (presque) normalement, les leçons d’éducation physiques restent, elles, toujours bien interdites par la dernière circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tout comme la fréquentation des vestiaires.

+ LIRE ICI

+ ENVIE DE RECEVOIR CE RÉCAPITULATIF CHAQUE JOUR DANS VOTRE BOÎTE MAIL? Inscrivez-vous à notre newsletter « L’actu urgente »