Clap de fin pour l’Argentin Javier Mascherano

Le milieu de terrain Javier Mascherano, détenteur du plus grand nombre de sélections en équipe d’Argentine et joueur emblématique du FC Barcelone, a annoncé dimanche l’arrêt de sa carrière à l’âge de 36 ans.

Finaliste de la Coupe du monde Brésil-2014, 147 fois appelé sous les couleurs de l’Albiceleste, Mascherano a annoncé sa «retraite» après la défaite de son équipe, Estudiantes de La Plata, en Coupe de la Ligue argentine.

«C’est une décision à laquelle je pense depuis longtemps, j’en avais discuté avec le club que je tiens à remercier pour m’avoir donné l’occasion de terminer ma carrière en Argentine», a-t-il dit lors de la conférence de presse d’après-match.

«J’ai vécu ma carrière à fond, à 100%, j’ai tout donné, et aujourd’hui c’est devenu dur pour moi. C’est le moment de terminer ma carrière […] Durant l’avant-saison j’ai pensé que je ressentirais à nouveau de l’excitation, mais la vérité est que non. Il est temps de me mettre à l’écart. Il y a des moments où vous ne choisissez pas la fin, la fin arrive tout simplement», a-t-il dit.

🔴 OFFICIEL ! Javier Mascherano (36 ans) annonce qu'il met fin à sa carrière de footballeur.



🏆 2x Ligue des champions

🏆 2x Supercoupe d'Europe

🏆 2x Coupe du monde des clubs

🏆 4x La Liga

🏆 4x Coupe du Roi

🏆 3x Supercoupe d'Espagne pic.twitter.com/lFOImOAe3Q — Actu Foot (@ActuFoot_) November 15, 2020

Surnommé El Jefecito (le petit chef) depuis son plus jeune âge, Mascherano a eu le rare privilège de faire ses débuts dans l’équipe nationale argentine à l’âge de 19 ans, le 16 juillet 2003, contre l’Uruguay, deux semaines avant ses débuts en première division avec River Plate.

Il a rapidement attiré les regards de clubs étrangers, et après une année au Brésil, aux Corinthians, il a goûté à la Premier League, à West Ham aux côtés de son compatriote Carlos Tevez, puis a passé trois saisons à Liverpool. Il rejoindra ensuite en août 2010 la Liga, à Barcelone, où il a symbolisé l’abnégation.

Avec le Barça, il remportera notamment deux Ligues des champions (2011 et 2015) et quatre Liga. Au terme de huit saisons, il est parmi les cinq étrangers qui ont joué le plus de matchs avec les Blaugrana.

Fort de ses 18 trophées avec le Barça, Mascherano est parti durant 20 mois faire fructifier en Chine ses dernières années de joueur professionnel. Fin 2019, il a voulu boucler la boucle et revenir en Argentine à l’Estudiantes, où il n’a pu disputer que quelques matches en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Mascherano possède également dans sa vitrine à trophées deux médailles d’or olympiques aux JO d’Athènes 2004 et de Pékin 2008.