Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

5 articles recommandés par la rédaction

1 Fête clandestine dans un squat: 45 PV distribués

La police de la zone de la Mazerine a mis fin à une rave party dans un squat à Lasne. 45 PV ont été adressés aux fêtards qui étaient encore présents à 8 h du matin.

2 Masque imposé aux enfants dès 6 ans: une commune rappelée à l’ordre

Face à la bronca de certains parents, à un avis contraire des pédiatres et à un rappel à l’ordre de la ministre de l’Enseignement Caroline Désir, la commune de Courcelles a finalement décidé de nuancer l’obligation du port du masque dans les écoles de l’entité dès 6 ans. Si cette mesure reste officiellement d’application, elle est désormais assortie de différentes exceptions, dont celle liée au refus de la part des parents, priés dans ce cas de compléter une «attestation de responsabilité parentale».

3 Sapins de Noël et crise du Covid-19: certains producteurs ont les boules

Si les pépinières en Belgique ont pu rester ouvertes et seront donc en mesure de fournir les clients désireux d’orner prochainement leur salon d’un traditionnel sapin de Noël, le flou qui règne dans certains pays voisins impacte, parfois grandement, l’activité des gros producteurs wallons en la matière, ceux dont l’exportation représente une part essentielle des ventes.

4 Un retour à la normale pour l’hiver 2021?

Le directeur général de la société allemande BioNTech, qui a développé avec Pfizer un vaccin contre le nouveau coronavirus, a évoqué dimanche un possible retour à la normale d’ici à l’hiver prochain.

5 En France, des catholiques réclament le retour des offices religieux

A l’approche de la période de l’Avent qui précède Noël, ils étaient ainsi 200 à 300 fidèles à Bordeaux, Nantes, Rennes, Nice, Marseille et Toulouse, un peu moins à Strasbourg et beaucoup plus à Versailles, où plus d’un millier de personnes ont réclamé de pouvoir assister à des offices.

