Le débrief sportif du week-end: Hamilton et Mir champions du monde, les Belgian Cats iront à l’Euro

Lewis Hamilton au panthéon des champions du monde de F1, Joan Mir remporte pour la première fois le titre en MotoGP, les Belgian Cats qualifiées pour l’Euro 2021, Élise Mertens passe de peu à côté d’un sixième sacre à Linz et un peu d’actualité sur les Diables rouges: tout est dans le débrief sportif du week-end.

Football Les Diables visent la première place, la France s’est vengée

Ligue des Nations

Ce soir, dès 20h45, la Belgique est opposée à l’Angleterre pour l’avant-dernière journée de Ligue des Nations. En cas de victoire face aux Three Lions, et si le Danemark ne s’impose pas contre l’Islande, les Diables seraient assurés de la première place du groupe 2 de la Ligue A, synonyme de qualification pour le Final Four.

Dans les autres rencontres de Ligue des Nations, la France a pris sa revanche et a gagné son ticket pour la première place du groupe 3 en battant le Portugal (0-1), qui les avaient privés du titre à l’Euro 2016.

Samedi, Sergio Ramos a battu un record avec l’Espagne: il a dépassé Gianluigi Buffon (Italie) et fêté sa 177e sélection nationale, un record européen. Un événement un peu gâché à cause de ses deux penaltys manqués contre la Suisse (1-1).

Les principaux résultats en Ligue des Nations (ligue A) Groupe 1 Pays-Bas – Bosnie-Herzégovine: 3-1 Italie – Pologne: ce soir Groupe 2 Belgique – Angleterre: ce soir Danemark – Islande: ce soir Groupe 3 Portugal – France: 0-1 Suède – Croatie: 2-1 La France (13 points) est qualifiée pour le Final 4. Groupe 4 Allemagne – Ukraine: 3-1 Suisse – Espagne: 1-1 La première place se jouera entre l’Espagne et l’Allemagne, qui s’affrontent mardi (20h45). Les autres résultats + LIRE | La Slovaquie bat l’Écosse, la Macédoine du Nord bat l’Estonie + LIRE | Les Pays-Bas battent facilement la Bosnie, défaite de la Russie en Turquie

Pro League

Touchés par le coronavirus, qui les a privés de rencontres pendant près d’un mois, les Mouscronnois sont au bout du tunnel. De 25 cas positifs, on en est aujourd’hui à 3. Ce qui leur permettra d’affronter Genk dimanche prochain.

Décès

Ray Clemence, l’un des plus grands gardiens de but anglais, est décédé à l’âge de 72 ans, ont annoncé dimanche Liverpool et Tottenham, les deux clubs où l’ancien international a passé l’essentiel de sa carrière.

F1 Lewis Hamilton égale encore plus Michael Schumacher

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a gagné, dans l’adversité, le Grand Prix de Turquie de Formule 1 pour égaler avec la manière le record de 7 titres mondiaux de l’Allemand Michael Schumacher, dimanche à Istanbul.

Très ému, après avoir bataillé jusqu’au bout avec ses pneus sur la piste détrempée du circuit d’Istanbul, Lewis Hamilton a rendu hommage à tous ceux qui l’ont soutenu. «Je tiens à remercier toutes les personnes qui travaillent ici et à l’usine car sans eux, je ne suis rien. Et ma famille évidemment.»

À 35 ans, Lewis Hamilton ne fait qu’accentuer sa suprématie sur la discipline. Sur et en dehors de la piste – populaire sur les réseaux sociaux, il a petit à petit délaissé le côté bling-bling pour défendre des causes comme la lutte contre le racisme, pour l’environnement et la cause animale -, il ne laisse personne indifférent.

Basket Les Cats iront à l’Euro 2021!

Chez les dames

Quatre sur quatre pour les Belgian Cats, qui ont brillamment validé leur ticket pour l’Euro 2021 en battant l’Ukraine 65 à 87, samedi. Et ce malgré les absences de Meesseman et Linskens.

Grâce à la victoire de la Finlande face au Portugal, les Belgian Cats iront donc pour la troisième fois consécutive à l’Euro de basket féminin, qui se déroulera du 17 au 27 juin 2021 à Strasbourg (France) pour les phases de groupe et Valence (Espagne) pour la phase finale. Les six premiers de ce championnat d’Europe (à 16) seront qualifiés pour un tournoi de qualifications pour la Coupe du monde 2022 (avec 12 pays) en Australie.

Chez les hommes

Le Spirou de Charleroi s’est imposé samedi soir à domicile (86-80) face au Phoenix Brussels pour le compte de la deuxième journée en Euromillions Basket League.

Mons-Hainaut a remporté son premier match de la saison en venant à bout de Louvain (65-59).

MotoGP Mir n’a pas attendu le dernier Grand Prix

Joan Mir est devenu champion du monde en MotoGP lors de l’avant-dernier rendez-vous de la saison au Grand Prix de la Communauté de Valence sur le circuit Ricardo Tormo remporté par l’Italien Franco Morbidelli (Yamaha).

Le pilote espagnol Suzuki, 7e, a conquis les quelques points qui lui suffisait pour être sacré pour la première fois en MotoGP, et pour la deuxième fois de sa carrière après un titre en Moto3 (2017, 11 victoires). C’est le premier pilote à réussir ce doublé.

Tennis Pas de sixième titre pour Élise Mertens

WTA

Elise Mertens s’est inclinée dimanche en finale du tournoi WTA de Linz. La numéro 1 belge a été battue en deux sets 5-7, 2-6 face à la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 11), sa partenaire de double, en 1 heure et 42 minutes.

Samedi, la Belge avait peiné à se qualifier pour la finale face à la Russe Ekaterina Alexandrova (N.4), 25 ans, 33e joueuse du monde.

Masters

Dominic Thiem (ATP 3) a remporté le premier match des Finales ATP qui ont débuté dimanche à Londres. Lors du match d’ouverture du groupe « London 2020 », l’Autrichien a pris le dessus sur Stefanos Tsitsipas (ATP 6) dans le remake de la finale de l’année dernière.

Nadal, qui sera opposé à Andrey Rublev pour son premier match ce soir (21h), est toujours à la recherche d’un premier succès en Masters.

Record

Jannik Sinner, à 19 ans et 2 mois, est le plus jeune joueur vainqueur d’un tournoi ATP depuis 2008 et la victoire du Japonais Kei Nishikori à Delray Beach lorsqu’il avait 18 ans. L’Italien (ATP 44), a battu le Canadien Vasek Pospisil (ATP 74) au tournoi de Sofia, en Bulgarie.

Athlétisme Julien Watrin retraité après les JO 2024?

Atteint du Covid en octobre, Julien Watrin s’entraîne à nouveau normalement depuis cette semaine. Le Gaumais essaie de s’adapter au mieux pour tenter de décrocher sa qualification olympique.

Il vise Tokyo en 2021, mais aussi Paris en 2024. «Ce sera tout près de chez moi et, surtout, parce que j’ai la conviction de pouvoir rester performant jusque-là. J’aurai alors 32 ans et, avec mon coach, on travaille sur le long terme afin d’éviter une chute brutale des performances. Tenir encore trois ou quatre ans, cela me paraît dès lors envisageable.»

