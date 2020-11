Évolution du score: 17-29, 37-45, 47-57, 65-87

UKRAINE (19/39 à 2 pts, 6/29 à 3 pts, 9/12 LF, 34 rbds, 17 ass., 20F): Musiienko 0, HOROBETS 0, Boiko 0, Dubniuk 10, SIVAKOVA 0, HOZALOVA 0, Datsko 4, IAGUPOVA 32 (6x3), NAUMENKO 7, LIUBINETS 12.

BELGIQUE (22/37 à 2 pts, 10/28 à 3 pts, 13/15 LF, 46 rbds, 24 ass., 13F): MESTDAGH K. 11 (3x3), DELAERE 4, Carpreaux 0, Wauters 0, MESTDAGH H. 8 (2x3), Geldof 6, Massey Be. 4, Nauwelaers 0, MASSEY Bi. 15 (1x3), Vanloo 7 (2x3), RAMAN 14, ALLEMAND 18 (2x3).

On en avait déjà eu des prémices, jeudi, face au Portugal, on en a aujourd’hui la confirmation, les Belgian Cats ont franchi un cap mentalement. Elles sont solides et jouent en leader.

Au-delà de la qualification assurée, pour la troisième fois consécutive, à un championnat d’Europe, l’équipe belge peut tirer des enseignements très positifs de son périple au Portugal. Certes, elle n’a pas livré son meilleur basket, mais elle a tenu sur le plan mental et a géré à merveille les deux rencontres. On l’a vue en difficulté sur la zone ukrainienne, samedi, mais la Belgique n’a pas tremblé même quand la MVP du dernier Euroligue, Iagupova (32 pts 7 rbds, 7 ass.), a tenté – un peu trop seule – de renverser la vapeur.

L’équipe belge s’est envolée au Portugal avec des doutes suite à l’absence de ses deux intérieures titulaires (Meesseman et Linskens), elle revient plus forte que jamais – mentalement et collectivement – avec la confirmation aussi que la génération future (à l’image de Billie Massey) peut assurer de beaux jours à cette équipe. Et quand on voit l’âge et l’attitude des cadres actuels, les doutes sont dissipés. La meneuse Julie Allemand (24 ans) a montré, face à l’Ukraine, son impact sur le jeu. Elle a été déterminante et a amené une sérénité dans le collectif belge. «J’ai acquis beaucoup d’expérience en WNBA et je voulais m’améliorer encore pour un être un leader sur le terrain. J’ai pris cette expérience avec moi pour l’apporter à l’équipe nationale, a commenté la meneuse des Belgian Cats. On a montré que l’on était une belle équipe soudée et collective, et pas seulement des individualités. C’est un sentiment de fierté qui prédomine. Fières de s’être qualifiées déjà pour le championnat d’Europe et fières de rester invaincues, en l’absence, de deux joueuses du cinq de base.»

Et l’objectif premier sera de rester invaincu en février après la phase qualificative. «Le but est de réussir un 6/6 pour figurer dans le pot 1 lors du tirage au sort pour l’Euro et être tête de série», notait le coach Philip Mestdagh.

Avec ce qu’elle a démontré, la Belgique peut clairement ambitionner une médaille… et si possible, pas de bronze!