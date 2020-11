Coronavirus: le patron de BioNTech espère un retour à la normale pour le prochain hiver

Selon Pfizer et BioNTech, leur vaccin est «efficace à 90%» contre le Covid-19, selon l’essai à grande échelle de phase 3 encore en cours, dernière étape avant une demande d’homologation. Reporters / DPA

Le directeur général de la société allemande BioNTech, qui a développé avec Pfizer un vaccin contre le nouveau coronavirus, a évoqué dimanche un possible retour à la normale d’ici à l’hiver prochain.

Sur la BBC, le Pr Ugur Sahin a estimé «absolument essentiel» d’avoir un haut taux de vaccination avant l’automne 2021.

+ SUR CE SUJET | Pfizer et BioNTech ont conclu des contrats portant sur 570 millions de doses de vaccins

«Si tout continue à bien se passer, nous commencerons à délivrer le vaccin à la fin de cette année», a-t-il déclaré. «Notre but est de délivrer plus de 300 millions de doses de vaccin jusqu’à avril l’année prochaine, ce qui nous permettrait à commencer à avoir un impact» contre le virus, qui a fait plus de 1,3 million de morts dans le monde.

«L’impact le plus important aura lieu jusqu’à l’été. L’été nous aidera de toute manière parce que le taux d’infection baissera», a-t-il poursuivi. «Ce qui est absolument essentiel, c’est que nous ayons un taux de vaccination important avant l’automne/hiver l’année prochaine».

Nous pourrions avoir un hiver normal l’année prochaine.

«Je suis confiant que ça se produise» car il a été demandé à nombre de fabricants de vaccins d’augmenter la production, a-t-il indiqué, ajoutant: «Nous pourrions avoir un hiver normal l’année prochaine».

Selon Pfizer et BioNTech, leur vaccin est «efficace à 90%» contre le Covid-19, selon l’essai à grande échelle de phase 3 encore en cours, dernière étape avant une demande d’homologation.

Plusieurs autres vaccins sont également à ce stade des recherches, laissant entrevoir l’horizon d’un retour à la normale.