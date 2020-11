La Slovaquie bat l’Écosse, la Macédoine du Nors bat l’Estonie

Ce dimanche, à Trnava, la Slovaquie a remporté face à l’Écosse sa première victoire dans le groupe 2 de la Ligue B de la Ligue des Nations (1-0). La Macédoine du Nord a battu l’Estonie à Skopje (2-1) dans le groupe 2 de la Ligue C.

Trois jours après leurs qualifications respectives pour l’Euro 2020, la Slovaquie et l’Écosse s’affrontaient à Trnava dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Nations. Il a suffi à la Slovaquie d’un seul but, inscrit par Jan Gregus (32e) pour l’emporter. Les Slovaques restent néanmoins derniers du groupe 2 de la Ligue B avec 4 points alors que les Écossais, battus pour la première fois, en gardent la tête avec 10 points.

Dans le groupe 2 de la Ligue C, la Macédoine du Nord a fêté sa qualification pour l’Euro, acquise jeudi, en l’emportant 2-1 face à l’Estonie grâce à des buts de l’ancien Brugeois Ivan Trickovski (29e) et de Vlatko Stojanovski (68e). Le but estonien a été inscrit par l’ancien joueur du Beerschot Rauno Sappinen (52e).

Les Macédoniens gardent la tête du groupe avec 9 points, en attendant le résultat de Géorgie-Arménie qui a lieu à 18 heures. L’Estonie restera quoi qu’il arrive à la dernière place du classement à l’issue de cette cinquième journée (2 points).