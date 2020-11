Hamilton rejoint Schumacher au panthéon des champions de Formule 1

Grâce à sa victoire au GP de Turquie, Lewis Hamilton s’est offert un nouveau championnat du monde. Un titre qui le fait encore un peu plus entrer dans la légende des pilotes de Formule 1, en égalant le nombre de sacres du grand Michael Schumacher.

Après 2008 avec McLaren et 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et maintenant 2020 avec Mercedes, Lewis Hamilton glane un 7e titre de champion du monde des pilotes de F1.

Un titre acquis au cours d’une saison un peu folle, mais aussi raccourcie, crise sanitaire oblige.

C’est au terme de cette 14e manche en Turquie sur les 17 (contre une vingtaine habituellement) que le pilote anglais a scellé son sacre avec 307 points gagnés et une avance de 110 points sur Bottas, deuxième.

Pour son équipe Mercedes, le 7e sacre consécutif avait déjà été officialisé lors de la manche précédente à l’occasion du Grand Prix d’Émilie Romagne. Mercedes avait rejoint au palmarès, Lotus, avec sept titres de champion du monde des constructeurs, pour 8 à McLaren, 9 à Williams et 16, donc, à Ferrari.

Autant que Schumacher

Cette saison, après avoir égalé puis dépassé le record du nombre de victoire en Formule 1 détenu par Michal Schumacher, voilà que Lewis Hamilton égale le nombre de titre de champion du monde de l’Allemand. De quoi rentrer encore un peu plus dans la légende des pilotes de Formule 1 après une saison historique.

PHOTOS & VIDÉO | La superbe image du fils de Schumacher remettant le casque de son père à Lewis Hamilton

Champion en 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, Michael Schumacher voit son record égalé 16 ans après son dernier titre. La dernière victoire de «Schumi» en F1 remonte, elle, à octobre 2006, en Chine, soit quelques mois seulement avant la toute première victoire du jeune Hamilton en F1, en juin 2007, lors d’un GP du Canada à Montréal, dans une McLaren à moteur Mercedes.

Les deux plus grands champions de l’histoire de la F1, en termes de palmarès, se sont ensuite succédé chez Mercedes: l’Allemand a pris sa retraite fin 2012 et l’Anglais lui a succédé début 2013, avec la manière: cinq victoires dans sa Flèche d’Argent, mais pas de titre mondial, à cause de Red Bull et d’un autre Allemand, Sebastian Vettel.

Des destins croisés qui se rejoignent au sommet du palmarès des pilotes de F1. L’élève rejoint son idole et risque bien de faire encore mieux dans les saisons à venir.