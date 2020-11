Lodelinsart: une conductrice de 38 ans perd la vie en percutant le quai du métro

«On a tenté de la sauver»

Mélanie habite à seulement quelques pas du lieu de l’accident. Elle a tenté de venir en aide à la victime, en vain.

«J’ai entendu un énorme boum. J’ai foncé à ma fenêtre et j’ai appelé les secours. Je suis descendu sur les lieux pour venir en aide à la victime. On a tenté de sentir un pouls mais il n’y avait plus rien à faire pour elle», explique la jeune femme, touchée par le drame.