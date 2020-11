Albert Pesin, ancien échevin et figure de Béclers, nous a quittés

C’est une figure tournaisienne qui a tiré sa révérence… Albert Pesin, ancien échevin et conseiller communal, est décédé à l’âge de 81 ans.

Le village de Béclers et sa vie associative viennent de perdre l’un de leurs plus grands ambassadeurs. Albert Pesin est décédé à l’âge de 81 ans. Il aura marqué tous ceux qui ont eu la chance de le croiser par sa gentillesse, sa politesse inégalable, sa proximité avec la population, son investissement en faveur de la collectivité…

En plus d’être actif au sein de divers comités de son village (FC Béclers, le comité de Giberchies,…), le Béclersien s’est aussi investi dans la vie politique tournaisienne. Il était apprécié de tous et de tous partis confondus.

Bleu dans l’âme et libéral jusqu’au bout des ongles, Albert Pesin a été élu conseiller pour la première fois après le scrutin de 1982. Puis, de 1994 à 2006, le citoyen de Béclers a été échevin dans des domaines, qui montraient son attachement particulier pour la cause villageoise, tels que l’agriculture, la ruralité, le commerce et le développement rural. On retiendra de lui, son surnom de «bleuet au milieu d’un champ de coquelicots» donné par le bourgmestre Georges Seneca alors qu’il était le seul élu PRL au sein du Collège communal, en 1995.

Après 2006, Albert Pesin a continué à siéger comme conseil communal dans les rangs des libéraux. Mais en 2012, le libéral avait quitté le MR et s’était investi au sein du Tournai Plus, dissidence tournaisienne du Mouvement Réformateur. Après avoir à nouveau été élu conseiller communal, en décembre 2015, et après 33 ans de bons et de loyaux services, il avait décidé de démission de son poste pour laisser «la place à la jeunesse».

À sa famille et à ses proches, notre journal adresse ses sincères condoléances.