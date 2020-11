Eden Hazard toujours positif au Covid: «Il revenait bien, de la bonne manière»

Eden Hazard, testé positif au coronavirus le 7 novembre dernier, n’est toujours pas disponible pour l’équipe nationale, a confirmé samedi le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez, lors d’une conférence de presse virtuelle.

«Nous travaillons avec le staff médical du Real Madrid et en ce moment il n’est toujours pas disponible pour voyager, il est toujours positif. Il ne sera pas disponible pour le match de dimanche», a indiqué Martinez, sans s’exprimer par rapport au match suivant des Diables Rouges, mercredi contre le Danemark.

«C’est dommage qu’Eden ne soit pas là», a déclaré Kevin De Bruyne. «Il a eu une année difficile avec les blessures. Il revenait bien, de la bonne manière, et maintenant il a le virus. C’est dommage pour lui. D’un autre côté, nous devons faire avec. Quelqu’un prendra sa place et fera son travail. J’espère qu’Eden reviendra rapidement, sera en bonne santé et fera ce qu’il aime faire.»