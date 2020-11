Le RWDM, à 10 pendant une mi-temps, bat le Lierse

Bien que réduit à dix suite à l’exclusion de Nicolas Rommens (44e), le RWDM a battu le Lierse 2-0 samedi dans un match d’alignement de la 8e journée de 1B Pro League.

Leonardo Rocha (50e, 1-0) et Abdoul Dante (53e, 2-0) ont inscrit les buts qui permettent aux Bruxellois de prendre la troisième place avec 15 points et dix matches joués. Ils ne sont plus qu’à trois points de Seraing, qui jouera son 10e match à Deinze dimanche (16 heures).

En soirée (20 heures), les espoirs du Club Bruges reçoivent Westerlo, une rencontre d’alignement de la 5e journée.

L’Union Saint-Gilloise, leader avec 23 points, compte déjà dix rencontres tout comme Lommel (14 points, 4e).