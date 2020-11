Ces écoles qui imposent le masque dès 6 ans: «Illusoire, voire contre-productif»

La commune de Courcelles a décidé d’imposer le port du masque à l’école dès l’âge de 6 ans. Dans la commune de Sivry-Rance, cela est recommandé. Des décisions qui font réagir.

Courcelles l’impose

La commune de Courcelles a décidé vendredi d’imposer à partir de lundi le port du masque à l’école dès l’âge de 6 ans, indique-t-elle sur sa page Facebook. La mesure sera en vigueur jusqu’aux vacances de Noël.

Le port du masque devient donc obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans au sein des établissements scolaires, à l’exception des moments de pratique sportive. La commune justifie cette mesure par la volonté de suivre les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Unicef en la matière.

Sivry-Rance le recommande

La rentrée scolaire sera en code rouge et le port du masque en classe sera recommandé pour les élèves en primaire dans les écoles de la commune de Sivry-Rance.

Bien que les enfants soient très peu malades du Covid-19, Les experts ont des avis divergents concernant la contagiosité entre les enfants ou vers les adultes. Le collège communal de la commune de Sivry-Rance et les directions des écoles ont donc décidé par précaution de recommander le port du masque pour les élèves qui fréquentent les classes primaires des écoles de l’entité, pour limiter toute transmission du virus. La ventilation des locaux sera également renforcée et systématique, avec une aération complète des classes au minimum toutes les 2 heures.

Des pays comme la France et l’Italie imposent le port du masque à leurs élèves dès les primaires

«Pour ceux qui doutent de la contagiosité des enfants, nous rappelons que cette deuxième vague a débuté 1 mois après la rentrée scolaire de septembre et non pas après la réouverture des bars et restaurants au mois de juin, rappelle le bourgmestre dans une publication sur Facebook ce samedi. De plus, des pays comme la France et l’Italie imposent le port du masque à leurs élèves dès les primaires.»

Les Bons Villers: pas d’obligation, «cela ajoute de l’incompréhension à l’incompréhension»

La Commune des Bons Villers, limitrophe à celle de Courcelles, a rapidement réagi. Mathieu Perin, le bourgmestre, déclare sur Facebook: «Au-delà de l’intérêt ou non de cette mesure, ce type de décision d’une seule commune ajoute de l’incompréhension à l’incompréhension».

Vous imaginez bien que le port du masque correct pour les enfants de 6 à 12 ans semble illusoire voire contre-productif

«Depuis le retour du confinement, une certaine cohérence des mesures de lutte contre le coronavirus s’était installée, avec une meilleure adhésion de la population aux règles (se traduisant d’ailleurs dans les chiffres). Ajouter ce type de mesures, de manière isolée, n’aide pas la population à adhérer aux mesures et crée de l’angoisse chez les parents dans les communes limitrophes», ajoute-t-il.

«Enfin, s’il est vrai que l’OMS recommande le port du masque entre 6 et 12 ans, elle dit aussi que le port du masque doit se porter correctement. Si le port du masque correct pour les adultes pendant une durée de 8 heures est déjà très compliqué, vous imaginez bien que le port du masque correct pour les enfants de 6 à 12 ans semble illusoire voire contre-productif», conclut le bourgmestre.

