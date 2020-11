Le masque dès 6 ans dans les écoles

La rentrée scolaire sera en code rouge et le port du masque en classe sera recommandé pour les élèves en primaire dans les écoles de la commune de Sivry-Rance.

Bien que les enfants soient très peu malades du COVID19, Les experts ont des avis divergents concernant la contagiosité entre les enfants ou vers les adultes. Le collège communal de la commune de Sivry-Rance et les directions des écoles ont donc décidé par précaution de recommander le port du masque pour les élèves qui fréquentent les classes primaires des écoles de l’entité, pour limiter toute transmission du virus. La ventilation des locaux sera également renforcée et systématique, avec une aération complète des classes au minimum toutes les 2 heures.

«Pour ceux qui doutent de la contagiosité des enfants, nous rappelons que cette deuxième vague a débuté 1 mois après la rentrée scolaire de septembre et non pas après la réouverture des bars et restaurants au mois de juin, rappelle le bourgmestre dans une publication sur Facebook ce samedi. De plus, des pays comme la France et l’Italie imposent le port du masque à leurs élèves dès les primaires.»

Justifier une absence

Il rappelle aussi les autres modalités imposées par la ministre de l’enseignement qu’il faudra respecter jusqu’à Noël.

Il n’y aucune restriction du nombre d’élèves ou du nombre de jours de présence à l’école: les élèves de la M3 à la P6 sont obligés de justifier toute absence et le nombre d’absences injustifiées ne peut dépasser 9 demi-jours.

Les élèves doivent apporter leur repas (tartines). Aucun repas ne sera servi. Le repas sera organisé en 2 services: le premier pour les maternelles et P1/P2, le suivant pour les P3/P4/P5/P6.

Les parents déposent et récupèrent les enfants devant la grille de l’école, il n’est plus permis de rentrer dans la cour.

L’utilisation du matériel partagé par plusieurs élèves doit être limitée au minimum; il faut dès lors à veiller à ce que l’enfant dispose de tout le nécessaire lors de l’arrivée à l’école.

Le masque doit être porté dans les contacts entre adultes ainsi qu’entre adultes et élèves, quand ces contacts ont lieu à l’intérieur et quand la distance physique ne peut pas être respectée à l’extérieur. Des moments de pause dans le port du masque doivent être prévus en plein air et en respectant la distance physique. Les élèves ne sont pas obligés de porter le masque.

Garderies ouvertes

Les garderies avant et après l’école peuvent être organisées normalement, selon les horaires habituellement prévus par l’établissement et avec les personnels qui s’y consacrent d’ordinaire.