Le baromètre de la pandémie en révision, une fois de plus

Enterré pour les uns, en révision pour les autres, le baromètre de la pandémie s’avère plus compliqué à mettre en place que prévu. Il serait pourtant utile pour gérer la phase descendante de la deuxième vague, selon l’épidémiologiste Yves Coppieters.

L’annonce du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke d’«enterrer» le baromètre de gestion de la pandémie sur lequel planchent les experts du Celeval depuis le mois d’août, en a surpris plus d’un.

«Ce n’est pas la priorité du moment!», assène le ministre sp.a, épaulé par le ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne, qui était l’invité de l’émission Jeudi en prime (La Une).

Une source proche du Celeval avance que le découpage en paliers, assorti chacun de mesures et d’objectifs clairs, s’avère plus compliqué à mettre en place que prévu, notamment parce que le virus n’évolue pas de la même façon d’une vague à l’autre comme espéré.

La phase ascendante de la seconde vague a duré deux mois, celle de la première vague a mis seulement un mois pour atteindre le pic des contaminations, confirme Yves Coppieters. « Je comprends que l’on tienne ce discours dans la phase ascendante car on ne savait pas jusqu’où l’épidémie allait aller dans cette deuxième vague, avance l’épidémiologiste. Maintenant que l’on a passé le pic des transmissions et potentiellement celui des hospitalisations – je ne parle pas des soins intensifs ni de la mortalité – on pourait se fixer des indicateurs de transmissions notamment comme objectifs.»

Utile pour gérer la phase descendante de la 2e vague

Pour celui qui est aussi professeur à l’École de santé publique de l’ULB, «avoir un tableau de bord indiquant à quel niveau on se trouve et mettant en relation les stratégies comme le confinement partiel, le couvre-feu, la fermeture de l’horeca, celle des commerces non essentiels et permettant de voir quelle mesure relâcher à tel niveau de transmission a tout son sens dans la phase descendante de la vague.»

Ce tableau de bord faciliterait l’adhésion de la population aux mesures préconisées par le comité de concertation. « Il est important d’avoir un message clair à l’égard de la population en lui expliquant que si on fait tel effort, on pourra relâcher telle ou telle mesure en termes de reprise d’activité. Cela permettrait aussi d’avoir un débat avec les citoyens: est-ce qu’on est d’accord de descendre jusqu’à 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants, ce qui va demander de gros efforts jusqu’après les fêtes de Noël? Ou est-ce qu’il faut mettre en place une stratégie plus légère mais impliquant plus de risque pour la population? Cela permettrait d’avoir un véritable outil d’échange et de débat avec la population».

En cours de révision

Du côté du Celeval, on reconnaît ne pas (encore) être prêt mais on ne jette pas pour autant l’éponge. «Bien que le nombre d’admissions à l’hôpital ait diminué ces derniers jours, la situation dans notre pays reste très fragile, avance Tom Auwers, présisznt u qui président du Celeval. C’est pourquoi chaque mesure doit être examinée très attentivement en fonction de son impact. À cet égard, le baromètre est également en cours de révision. Nous ne voulons pas que les mesures soient mal comprises et appliquées.»