Mouscron: Gilbert Cardon, fondateur des Fraternités ouvrières, s’est éteint

Gilbert Cardon, fondateur des Fraternités ouvrières connues des mains vertes de la Belgique entière, s’est éteint.

Bien avant les mouvements écologiques et bien avant qu’on ne parle de permaculture, Gilbert Cardon et son épouse Josine ont ouvert les yeux et en ont fait s’ouvrir de nombreux autres en créant leur association Les Fraternités ouvrières en 1969.

Un fait divers comme déclic

Ce regroupement d’échanges et de réflexions n’avait rien d’environnemental au départ. Mais parce que le couple ne voulait plus qu’on emploie du poison pour inciter la nature à se déployer - le déclic vint d’un fait divers au travers duquel il fut expliqué que des nourrissons avaient été empoisonnés par des petits pots pour bébé aux légumes gorgés de saloperies, le couple a créé son jardin en permaculture en 1978.

C’est la nature et la façon de vivre qui est le meilleur médicament

40 ans plus tard, c’est un véritable eden de 1800m2 qui existe toujours au 58 de l’avenue Charles-Quint. Pas moins de 1500 arbres et arbustes - dont 650 variétés de pommes différentes! - ainsi que 4000 espèces de légumes différents y sont cultivés. «Je faisais déjà de la permaculture avant même d’en connaître le mot», se plaisait-il à dire.

Les Fraternités ouvrières en 2007. EdA

Leur «Jungle étroite», ce laboratoire naturel

Hormis durant cette année chamboulée par la pandémie, le lieu s’est toujours visité à diverses occasions (Portes ouvertes, Goûter au jardin...) Véritable exemple connu et fréquenté par toutes les mains vertes du royaume, on y apprend comment cultiver sans pesticides et sans engrais chimiques.

Ce jardin avait eu les honneurs d’un film-documentaire «La jungle étroite» en 2013. Son réalisateur, Benjamin Hennot, disait alors qu’il avait été frappé par «la sagesse» émanant de Gilbert Cardon.

Un homme à la parole libre, jamais avare en conseils, à la fois philosophe de la terre comme de la Terre. Un message qui trouvait écho puisque l’association comptait encore 2 000 membres en 2016, derniers chiffres dont nous disposons.

La célèbre grainothèque de Gilbert et Josine. EdA Mathieu GOLINVAUX On n’oubliera pas de souligner que Les Fraternités ouvrières, c’est aussi une grainothèque de 6 000 graines parfaitement classées et connues à des centaines de kilomètres à la ronde!

Cette impulsion de Gilbert entre l’homme et la nature cultivée sans domination ni profit durant quelques décennies subsistera sans conteste. Chaque jour qui passera, ce sera la mémoire de l’homme qui sera honorée.

À Josine, à la famille et à tous les sympathisants des Fraternités ouvrières, L’Avenir adresse ses condoléances les plus sincères.