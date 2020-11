Liège: le colloque sur les tendances de la communication aura bien lieu, mais sur le Web

Prévu le 25 novembre prochain, le colloque des tendances de la communication n’aura pas lieu en présentiel au Palais des congrès de Liège, mais bien en version digitale.

Jusqu’au bout, les organisateurs de ComVision ont espéré organisateur le colloque des tendances de la communication, le 25 novembre prochain, en présentiel au Palais des congrès de Liège… Sauf que la deuxième vague de l’épidémie les contraint à basculer l’événement en «webinaire», ont-ils annoncés par voie de communiqué.

«Cela devait être une édition par culière pour marquer le coup de la cinquième édition du colloque sur les tendances de la communication coorganisée par l’Union Professionnelle des Métiers de la Communication, les Hautes Écoles de Liège et l’ULiège, mais la pandémie et ses consignes sanitaires sont rendues uniques puisque, pour la première fois, ComVision se fera à distance à travers une version Web diffusée en direct sur YouTube.»

Si en juin dernier, rassembler 500 participants dans la grande salle du Palais des congrès était encore envisageable, le rebond de l’épidémie a rendu ce projet évidemment caduque.

Pour autant, les organisateurs n’ont pas voulu choisir l’annulation pure et simple de l’événement. «La version Web s’est imposée assez rapidement car en plus d’être sûre pour les participants, elle nous assure de ne pas devoir annuler en dernière minute et elle nous permet, surtout, d’accueillir plus de participants sans craindre le manque de lieu», explique Julie Missaire, la coordinatrice.

L’an dernier, le colloque avait rassemblé 500 participants. Et il y a déjà près de 600 inscrits à ce jour pour la version Web et il est toujours possible de s’inscrire!

Alors que l’événement en présentiel était épuisé, des places sont à nouveau disponibles. Il est donc possible de s’inscrire via le site www.comvision.be.