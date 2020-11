Coronavirus: Sciensano évoque un impact qui «ne sera pas significatif» après la réouverture des écoles

Alors que les tendances baissent un peu partout en Belgique, l’Institut de santé publique promet de rester attentif à l’évolution de la situation après la réouverture des écoles, lundi prochain.

Pourquoi rouvrir les écoles, considérés comme d’importants foyers, alors que la transmission du nouveau coronavirus ralentit depuis le début des vacances? Voilà la question que se posent de nombreux observateurs depuis quelques jours.

Interrogé sur le sujet, Sciensano a botté en touche.

Après avoir reconnu que les tendances s’étaient inversées durant les vacances, Yves Van Laethem s’en est ainsi tenu au discours officiel. S’il est important pour les petits enfants «d’être socialisés» et de «garder le contact avec un maître», «on va diminuer la présence dans les écoles des gens qui sont le plus à risque d’acquérir et transmettre le virus», à savoir les ados (secondaire supérieur) et les jeunes adultes (supérieur).

Et le porte-parole interfédéral de rassurer sur l’évolution de la pandémie après la réouverture des écoles: «On s’attend à un éventuel impact mais on estime qu’il ne sera pas significatif.»