Coronavirus | L’Allemagne enregistre un nouveau record de cas malgré le confinement

Covid-19: plus de 23.500 nouveaux cas ont été constatés en Allemagne en 24 heures. Le pays observe depuis début novembre, et ce jusqu’à la fin du mois, un confinement.

L’Allemagne a enregistré un nombre record de 23.542 nouvelles infections par le coronavirus au cours des dernières 24 heures, a indiqué ce vendredi l’Institut de veille sanitaire de référence Robert Koch (RKI). Le pays est en confinement depuis une semaine et demie.

Au total, 751.095 personnes ont été infectées par le coronavirus en Allemagne. Deux cent-dix-huit nouveaux décès ont par ailleurs été rapportés en 24 heures, portant à près de 12.200 le nombre total de morts.

Le pays observe depuis début novembre, et ce jusqu’à la fin du mois, un confinement afin de lutter contre le coronavirus.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn a, en réaction aux récents chiffres, déclaré qu’il était encore trop tôt pour dire si un prolongement des mesures de confinement serait nécessaire pour endiguer la propagation du virus.

La chancelière Angela Merkel et les dirigeants des seize Länder (États régionaux) feront un point lundi sur la situation et décideront si la hausse des cas a été suffisamment ralentie pour modifier ou non les mesures prises.