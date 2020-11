Tentative d’enlèvement: reconnaissez-vous cet individu ?

Un homme a tenté d’enlever une jeune fille de 12 ans le mardi 6 octobre dernier, sur la place Albert Ier à Waremme. Un avis de recherche a été lancé à la demande du parquet.

Le mardi 6 octobre dernier, aux environs de 15 h 55, une jeune adolescente de 12 ans a été victime d’une tentative d’enlèvement au niveau de la place Albert Ier, à Waremme.

L’auteur des faits a été aperçu conduisant une camionnette blanche de type Sprinter, Vivaro ou Transit. Cette dernière présente des dommages à l’arrière droit, des vitres arrière teintées et est munie de barres de toit argentées. Deux dés transparents, de couleur rouge, étaient suspendus au rétroviseur de l’habitacle du véhicule le jour des faits.

L’auteur, ventripotent, est âgé entre 20 et 40 ans, a les cheveux blonds, porte une barbe naissante claire et d’épais sourcils. Ce dernier a un tatouage à l’avant-bras gauche. Au moment des faits, il portait une bague de couleur or à la main droite. Il s’exprime en français mais avec un accent.

Si vous reconnaissez cet individu, ou si vous avez des informations, vous êtes invités à prendre contact avec la police au 0800/30 300. Vous pouvez également réagir via l’adresse mail avisderecherche@police.be.