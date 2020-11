Quelles sont les règles pour se balader ou faire du vélo en forêt

Et on va débuter par un conseil: lever son nez de son smartphone... © ÉdA – Jacques Duchateau

Face à l’affluence dans les forêts, le service public de Wallonie fait un rappel concernant les différentes règles en vigueur.

En voiture

Ne vous stationnez pas devant les barrières d’accès.

Stationnez-vous dans le respect du code de la route ET du code forestier. Stationnez-vous au niveau de l’accotement et non dans le bois.

En balade

Restez sur les routes, chemins et sentiers et ne circulez pas à travers bois.

Tenez votre chien en laisse. En tant qu’animal domestique, il est perçu comme une menace par la faune sauvage. La forêt est avant tout l’habitat de cette faune sauvage et naturelle.

La cueillette des champignons est réglementée selon le type de propriétaire (régional, communal, privé…). Renseignez-vous avant de partir.

Respectez la quiétude des lieux.

En VTT

N’empruntez que les voies autorisées (routes et chemins).

Adaptez votre vitesse aux autres usagers.

Soyez équipé d’un avertisseur pour vous signaler.