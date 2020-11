«Le MR remet la voiture dans le Bois de La Cambre»: surprise, colère ou soulagement après la décision de justice

La jubilation des automobilistes, les encouragements des cyclistes

Du côté des automobilistes, qui s’étaient affichés en soutien à la plainte uccloise, on ne cache évidemment pas sa joie. «Les ordonnances de la Ville de Bruxelles sont illégales!», jubile ainsi l’ASBL Mauto Défense, qui s’est érigée en défenseuse du droit des automobilistes suite à la fermeture du bois. Sur la page Facebook «L’Automobiliste en a marre», gérée par Mauto Défense, les félicitations se doublent de noms d’oiseaux plutôt virulents à l’égard des élus socialistes et écologistes de la Ville et de la Région.

Du côté du Collectif contre la Fermeture du Bois de La Cambre, l’ambiance est tout aussi joyeuse. La hache de guerre n’y est pas enterrée. On y corrige d’abord Philippe Close: «Ce n’est pas le MR uniquement! Ce sont les citoyens, riverains, navetteurs, qui se mobilisent depuis des semaines contre vos décisions unilatérales et irresponsables». Puis on contredit l’argument des espaces verts brandi par Van den Brandt: «Les Bruxellois ont des dizaines de parcs proches de leur domicile pour profiter du vert dans le Sud/Est de Bruxelles: parc de la Woluwe, Cinquantenaire, des Sources, Sauvagère, Montjoie, Parmentier, La Cambre…» Et d’ajouter qu’on compte «29m2 de vert par Bruxellois pour 2m2 à Paris et 4m2 à Tokyo». Le Collectif souhaite enfin davantage de concertation dans le chef de la Ministre.

Ce n'est pas le @MR_officiel uniquement! Ce sont les CITOYENS, les riverains, navetteurs,...qui se mobilisent depuis des semaines contre vos décisions unilatérales et irresponsables @PhilippeClose @elkevdbrandt @BorisDillies https://t.co/JspSTGbSX7 — Contre la fermeture du Bois de la Cambre (@philouvrelebois) November 13, 2020

De l’autre côté de la barrière idéologique, le Gracq ixellois, qui représente les cyclistes, regrette la décision du tribunal en ces termes: «Dans une démocratie, ce n’est pas un juge qui décide de la politique de mobilité mais les électeurs. Ceux de Bruxelles, d’Ixelles et de la Région ont voté pour une ville apaisée et moins polluée. Aux élus de faire respecter leur volonté». La locale 1000 Bruxelles du mouvement cycliste se borne pour sa part à remercier les élus socialistes et écologiste de s’être battu et de continuer à se battre «pour que ce bois reste un espace pour les toutes et tous et pas une autoroute à voitures comme certain-e-s le souhaitent». L’association deux-roues encourage enfin Ville et Région «à défendre encore la mobilité active et l’accès à la nature en sécurité pour toutes et tous, de 2 à 92 ans!»

Dans une démocratie, ce n’est pas un juge qui décide de la politique de mobilité mais les électeurs. Ceux de Bruxelles, d’@Ixelles_Elsene et de la Région ont voté pour une ville apaisée et moins polluée. Aux élus de faire respecter leur volonté @PhilippeClose @elkevdbrandt https://t.co/jvYYCNhRwb — GRACQ - Ixelles (@GRACQXL) November 12, 2020