Euro 2020: la Hongrie renverse l’Islande en fin de match et se qualifie pour le «groupe de la mort»

La Hongrie s’est qualifiée de justesse pour l’Euro 2020 de football grâce à sa victoire renversante (2-1) dans les dernières minutes contre l’Islande ce jeudi à Budapest en finale des barrages.

Menés 0-1 dès la 11e sur un but de Sigurdsson, les Magyars ont réussi à s’imposer grâce à Nego (88e) et Szoboszlai (90e+2).

Grâce à cette victoire, la Hongrie rejoint ainsi le fameux «groupe de la mort» qui comprend la France, l’Allemagne et le Portugal.

Plus tôt dans la soirée, la Macédoine du Nord avait également obtenu sa qualification pour l’Euro, le premier grand tournoi de son histoire. L’Irlande du Nord, la Slovaquie, la Serbie et l’Écosse se disputent les deux derniers billets et disputaient la prolongation.