Coronavirus: Chicago appelle ses habitants à se confiner à partir de lundi

La maire de Chicago, troisième ville la plus peuplée des États-Unis, a appelé ce jeudi ses 2,7 millions d’habitants à rester chez eux sauf pour des déplacements essentiels, dont le travail et l’école, à partir de lundi, alors que l’épidémie de Covid-19 devient hors de contrôle aux États-Unis.

Il s’agit d’une recommandation, a tweeté la maire, Lori Lightfoot. «Il est fortement conseillé aux habitants de ne recevoir aucun invité à leurs domiciles, d’annuler les fêtes traditionnelles de Thanksgiving, et d’éviter de voyager», indique aussi le texte publié par la ville.

Les réunions privées seront limitées à 10 personnes maximum, de façon obligatoire.

L’État de l’Illinois, où se trouve Chicago, avait ce mercredi recommandé aux habitants de rester chez eux «le plus possible dans les trois prochaines semaines», sans que la recommandation soit obligatoire.

Il n’y a jamais eu autant de malades hospitalisés du Covid-19 aux États-Unis depuis le début de la pandémie, et de nouvelles restrictions commencent à être décrétées au niveau local, en l’absence de consignes du gouvernement fédéral de Donald Trump.

A New York, plus grande ville américaine, les bars et restaurants seront soumis à un couvre-feu de 22h00 à partir de vendredi.