Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku s’entraînent individuellement avant le match face à l’Angleterre

Un jour après la victoire belge en amical face à la Suisse, les Diables rouges ont repris le chemin de l’entraînement avec Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld, Romelu Lukaku, Thomas Meunier, Dries Mertens et Axel Witsel qui ont rejoint le groupe ce jeudi.

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku se sont entraînés individuellement, tout comme Dedryck Boyata, Jason Denayer et Jérémy Doku. Thibaut Courtois arrive, lui, ce jeudi soir à Tubize.

En prévision des matchs de Ligue des Nations face à l’Angleterre (dimanche) et au Danemark (mercredi), Hannes Delcroix et Gaetan Coucke restent avec le groupe. Sebastiaan Bornauw et Charles De Ketelaere rejoignent, eux, les Espoirs qui préparent le match crucial qui les attend mardi face à la Bosnie-Herzégovine en vue de la qualification pour l’Euro U21.