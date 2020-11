Qualifications Euro 2021: les Belgian Cats dominent le Portugal et restent en tête de leur groupe

La Belgique s’est imposée (49-59) au détriment du Portugal dans son 3e match de qualification du groupe G de l’Euro 2021 de basket, joué à huis clos ce jeudi soir à Odivelas au Portugal.

Les Belgian Cats comptent le maximum de six points au classement et conservent leur première place. Elles joueront samedi (19h00) face à l’Ukraine, vainqueur jeudi de la Finlande 84-66, toujours dans la «bulle» d’Odivelas. Une nouvelle victoire face aux deuxièmes du groupe et dans le même temps un succès de la Finlande contre le Portugal, samedi soir (22h00), qualifieraient mathématiquement les Cats pour la phase finale organisée en France (Strasbourg) et en Espagne (Valence) du 17 au 27 juin 2021.

Malgré les absences d’Emma Meesseman, positive au Covid-19, et Kyara Linskens, blessée au genou, sur le parquet et de Pierre Cornia, le coach-adjoint lui aussi infecté par le coronavirus, la Belgique est bien entrée dans le match (2-9) grâce à Allemand, Delaere, Kim Mestdagh, Raman et Massey. La suite fut moins fluide et les Portugaises reprirent le dessus 10-9. Mais deux paniers primés permettaient aux filles de Philip Mestdagh de conclure le premier quart en tête 10-16.

Le deuxième quart fut dominée de la tête et des épaules par nos représentantes. Julie Allemand, à la distribution, et Kim Mestdagh et Julie Vanloo, aux trois points, firent monter le marquoir à 11-26 et même 13-29. L’écart était établi. Il ne sera plus comblé par les Portugaises dépassées par la vitesse et le jeu collectif des Belges. La pause était atteinte sur la marque de 17-33.

Mestdagh, meilleure scoreuse

Le 3e quart confirma la différence de nouveau entre les deux formations. L’écart grimpa à 21 points (17-38) et atteignit 24 unités (24-48), écart maximum, avant de se réduire.

Au moment d’aborder les dix dernières minutes le marquoir indiquait 31-50. Les Cats se relâchèrent, les Portugaises en profitèrent pour grignoter leur retard mais elle ne réussirent qu’à revenir à dix points au coup de sirène final (49-59).

Kim Mestdagh termine meilleure scoreuse avec 17 points, Julie Allemand a distillé 8 assists et Billie Massey a capté 7 rebonds côté Cats.

Après le match face à l’Ukraine, les deux dernières rencontres du groupe sont programmées les 4 et 6 février 2021 contre la Finlande et le Portugal. Le vainqueur de chacun des neuf groupes ainsi que les cinq meilleurs deuxièmes sont qualifiés.

L’Euro 2021 de basket féminin est organisé en France (Strasbourg) et en Espagne (Valence) du 17 au 27 juin. Valence accueillera la phase finale. Les six premiers de ce championnat d’Europe seront qualifiés pour un tournoi de qualifications pour la Coupe du monde 2022 (avec 12 pays) en Australie.