Coronavirus: les Nocturnes du Sablon sont annulées

La 30e édition des Nocturnes du Sablon (25-29 novembre) est annulée en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19, ont annoncé ce jeudi en fin de journée les associations des commerçants et artisans des quartiers Sablon et Marolles.

Les différentes associations espèrent pouvoir organiser cette édition anniversaire en 2021.

«Les mesures sanitaires dictées par l’évolution de la pandémie du Covid-19 ne nous permettent plus d’assurer la production de cet événement que nous préparions depuis de nombreux mois dans le but de redynamiser nos quartiers durant cette période bien trouble», ont fait valoir dans leur communiqué l’association des commerçants du quartier Breugel-Marolles et l’ASBL Sablon.

L’événement qui est habituellement organisé le dernier week-end de novembre met en avant des dizaines de commerces du quartier, parmi lesquels des antiquaires, galeristes, designers, magasins de mode, chocolatiers et autres artisans. Des concerts et des bars animent en temps normal la place du Grand Sablon.